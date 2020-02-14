السعودية | 100 مليون ريال لإنشاء أكبر مستشفى للإبل بالعالم في القصيم

شكرا لقرائتكم 100 مليون ريال لإنشاء أكبر مستشفى للإبل بالعالم في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتابع وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية المراحل النهائية من إنشاء وتجهيز وتشغيل أكبر وأحدث مستشفى بيطري في العالم، وذلك في منطقة القصيم التي ستشهد افتتاح "مستشفى سلام البيطري للإبل".

ويهدف المشروع، الذي قدِّرت كلفته بأكثر من 100 مليون ريال، إلى تمكين القطاع الخاص من تقديم الخدمات البيطرية لمربي الإبل، واستدامة قطاع الإبل وتطويره.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اطلع وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان على سير العمل في مشروع المستشفى التابع لـ"مجموعة سلام البيطرية"، وخطة المجموعة للتوسع في إنشاء مستشفى آخر. كما ناقش مع المسؤولين عن المشروع "دعم الوزارة ومساندتها في هذا التوسع لما فيه خدمة لمربي الإبل، حيث يأتي هذا المشروع امتداداً لجهود الوزارة لرفع الكفاءة في مجال الخدمات البيطرية وتحسينها".

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وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن هذا المشروع "سيسهم في تمكين القطاع الخاص من تقديم التسهيلات الممكنة في المجال، ليقوم بدوره المأمول في حماية وتطوير الثروة الحيوانية في المملكة، ودعم مبادرات الوزارة الخاصة بالتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية". كما سيسهّل المشروع لمربي الإبل الوصول إلى الخدمات البيطرية داخل السعودية، مما سيسهم في استدامة قطاع الإبل وتطويره إلى مستويات مميزة.

وبينت أنه تم منح المستثمرين ترخيصا أولي للمشروع، وسيتم إصدار الترخيص النهائي للتشغيل بعد استكمال تعيين الكوادر البيطرية والطبية المشغلة للمستشفى.

وحثت الوزارة المستثمرين إلى الدخول في مجال تقديم الخدمات البيطرية المتخصصة (مثل المستشفيات، والعيادات، والمختبرات، ومراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، والمركبات المتخصصة في مجالات الإنتاج الحيواني)، مؤكدةً أن هذه المجالات واعدة نظراً للتطور الذي يشهده القطاع.

وأشارت إلى أنها "ستقدم التسهيلات الممكنة لدعم ترخيص مثل هذه الأنشطة لخدمة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة".