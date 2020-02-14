، "الانضباط" ترفض احتجاج العدالة وتغرم النصر وتوقف 4 لاعبين ورئيس نادٍ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تسعة قرارات انضباطية، على خلفية الأحداث الكروية التي أقيمت في الأيام الماضية تراوحت ما بين الإيقاف والغرامة طالت أندية النصر والأهلي والاتفاق والعدالة والشباب ونجران .

وجاءت قراراتها على النحو التالي:

رفض الاحتجاج الذي تقدمت به إدارة نادي العدالة بخصوص تسجيل نادي الاتحاد لـ 8 لاعبين أجانب في قائمته الرسمية لمباراة الفريقين في الدوري .

تغريم نادي النصر (41,875) ألف ريال لقيام جمهوره بقذف (3) علب مياه باتجاه اللاعبين بعد نهاية مباراة الفتح.

إيقاف البرازيلي لوكاس ليما لاعب الأهلي مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي مع تغريمه 20 ألف ريال لارتكابه سلوكًا مشينًا في مباراة العدالة، وبذلك يغيب عن مباراة اليوم أمام الوحدة.

إلزام نادي الاتفاق بدفع غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال لحصول (6) ستة لاعبين من الفريق في مباراة الأهلي على إنذارات في أثناء المباراة.

إيقاف لاعب فريق نادي النصر لفئة الشباب خليل إبراهيم العبسي ستة أشهر، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة وإلزامه أيضاً بدفع غرامة مالية قدرها (30.000)، ثلاثون ألف ريال سعودي لقيامه بالاعتداء على الحكم في مباراة الفيصلي بدوري الشباب.

إيقاف لاعب فريق نادي الاتفاق نواف محمد هزازي مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال سعودي لارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب فريق التعاون في دوري الشباب.

قبول احتجاج نادي الهلال ضد الشباب في دوري البراعم وإلغاء نتيجة المباراة واعتبار فريق نادي الشباب خاسرًا بنتيجة (ثلاثة/صفر) لصالح فريق نادي الهلال.

كما أوقفت إداري فريق نادي الشباب حسين معاذ لمدة شهرين، عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية إلى جانب إلزام نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (25.000)، خمسة وعشرون ألف ريال سعودي .

إيقاف لاعب فريق نادي نجران عبدالإله عبدالرحمن مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف لقيامه بارتكاب سلوكًا مشينًا تجاه لاعب من فريق أحد إضافة لإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (15.000) ريال .

إيقاف رئيس نادي نجران مصلح المسلم مباراتين، عن مرافقة فريقه في مباريات مسابقة الدوري لقيامه بعد نهاية مباراة أحد، بتوجيه إساءة لفظية إلى مسؤولي المباراة إضافة لتغريمه (15.000) ريال .لجنة الانضباط والأخلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم