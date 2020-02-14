، "عمالية الرياض" تنهي 1200 طلب إلغاء بلاغات تغيب ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ 1200 طلب تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، بعد التحقق من صحتها مطلع هذا العام.
كما تم التعامل مع 70 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل، و15 طلب تصريح عمل لأطباء ومهندسين، إضافة إلى 2656 طلب خروج نهائيًّا.
وقال مدير قسم العلاقات العمالية سعود الشلوي: من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل.
من جهته قال مدير عام مكتب عمل الرياض بالرياض، عبدالكريم عسيري: لا يحقّ لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في الحالات الخاصة، ويحقّ للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.
وأضاف: النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم، ويحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.
وأردف: حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى؛ تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص، أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.مكتب العمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرياض
"عمالية الرياض" تنهي 1200 طلب إلغاء بلاغات تغيبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-14
أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ 1200 طلب تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، بعد التحقق من صحتها مطلع هذا العام.
كما تم التعامل مع 70 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل، و15 طلب تصريح عمل لأطباء ومهندسين، إضافة إلى 2656 طلب خروج نهائيًّا.
وقال مدير قسم العلاقات العمالية سعود الشلوي: من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل.
من جهته قال مدير عام مكتب عمل الرياض بالرياض، عبدالكريم عسيري: لا يحقّ لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في الحالات الخاصة، ويحقّ للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.
وأضاف: النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم، ويحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.
وأردف: حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى؛ تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص، أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
04:52 PM
و2656 طلب خروج نهائيًّا دون الرجوع لصاحب العمل
أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ 1200 طلب تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، بعد التحقق من صحتها مطلع هذا العام.
كما تم التعامل مع 70 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل، و15 طلب تصريح عمل لأطباء ومهندسين، إضافة إلى 2656 طلب خروج نهائيًّا.
وقال مدير قسم العلاقات العمالية سعود الشلوي: من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل.
من جهته قال مدير عام مكتب عمل الرياض بالرياض، عبدالكريم عسيري: لا يحقّ لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في الحالات الخاصة، ويحقّ للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.
وأضاف: النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم، ويحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.
وأردف: حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى؛ تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص، أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.
، "عمالية الرياض" تنهي 1200 طلب إلغاء بلاغات تغيب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "عمالية الرياض" تنهي 1200 طلب إلغاء بلاغات تغيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.