، بلدية بلقرن تُنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق مركز عفراء ،

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أعلنت بلدية بلقرن عن الانتهاء من تخطيط طريق مركز عفراء البظاظة بمحافظة بلقرن.
وتواصل البلدية تكثيف الأعمال بهذا الطريق الممتد بطول خمسة كيلومترات من أجل تطوير الخدمات وتهيئة هذا الطريق على الوجه المطلوب نظرًا لحيويته وكثرة مرتاديه.
وقال رئيس بلدية بلقرن أحمد عوض البارقي: الأعمال المنجزة تمثل المرحلة الأولى في تطوير هذا الطريق وستتبعها المرحلة الثانية من أعمال الإنارة والرصف والتشجير، وهذا ما تسعى إليه البلدية في الأيام القادمة.
وأضاف: نتطلع إلى الارتقاء بمستوى الخدمة في شتى أرجاء المحافظة، وتحت نطاق موحد وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة بتسهيل الخدمات للمواطنين وتحقيقاً لرؤية المملكه 2030م.
بلدية بلقرن تخطيط طريق مركز عفراء محافظة بلقرن
بلدية بلقرن تُنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق مركز عفراءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-14
أعلنت بلدية بلقرن عن الانتهاء من تخطيط طريق مركز عفراء البظاظة بمحافظة بلقرن.
وتواصل البلدية تكثيف الأعمال بهذا الطريق الممتد بطول خمسة كيلومترات من أجل تطوير الخدمات وتهيئة هذا الطريق على الوجه المطلوب نظرًا لحيويته وكثرة مرتاديه.
وقال رئيس بلدية بلقرن أحمد عوض البارقي: الأعمال المنجزة تمثل المرحلة الأولى في تطوير هذا الطريق وستتبعها المرحلة الثانية من أعمال الإنارة والرصف والتشجير، وهذا ما تسعى إليه البلدية في الأيام القادمة.
وأضاف: نتطلع إلى الارتقاء بمستوى الخدمة في شتى أرجاء المحافظة، وتحت نطاق موحد وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة بتسهيل الخدمات للمواطنين وتحقيقاً لرؤية المملكه 2030م.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
04:08 PM
بطول 5 كم.. والثانية ستتضمن الرصف والإنارة والتشجير
أعلنت بلدية بلقرن عن الانتهاء من تخطيط طريق مركز عفراء البظاظة بمحافظة بلقرن.
وتواصل البلدية تكثيف الأعمال بهذا الطريق الممتد بطول خمسة كيلومترات من أجل تطوير الخدمات وتهيئة هذا الطريق على الوجه المطلوب نظرًا لحيويته وكثرة مرتاديه.
وقال رئيس بلدية بلقرن أحمد عوض البارقي: الأعمال المنجزة تمثل المرحلة الأولى في تطوير هذا الطريق وستتبعها المرحلة الثانية من أعمال الإنارة والرصف والتشجير، وهذا ما تسعى إليه البلدية في الأيام القادمة.
وأضاف: نتطلع إلى الارتقاء بمستوى الخدمة في شتى أرجاء المحافظة، وتحت نطاق موحد وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة بتسهيل الخدمات للمواطنين وتحقيقاً لرؤية المملكه 2030م.
، بلدية بلقرن تُنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق مركز عفراء ،
المصدر : الخليج 365
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