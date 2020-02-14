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تعرضت إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة، للتخريب والإتلاف صباح اليوم، بعد هدوء استمر عدة أيام من الأضرار التي كان يتعرض لها النظام في الأيام الماضية.
وفي التفاصيل، تعرّض أحد أجهزة الرصد الآلي لنظام السرعة في ساعات الصباح الأولى -وتحديدًا على طريق الخواجات بجوار مفرق العكيشية- للتخريب والإتلاف.
وعند مباشرة الجهات ذات العلاقة، اتضح أن الجهاز تعرّض للإتلاف وسرقة البطارية الخاصة بالجهاز، لتباشر الجهات ذات العلاقة الحادثة.أجهزة الرصد الآلي للسرعة التخريب والإتلاف طريق الخواجات
تخريب جهاز للرصد الآلي على طريق "الخواجات".. صباح اليومأحمد العبدالله الخليج 365 2020-02-14
تعرضت إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة، للتخريب والإتلاف صباح اليوم، بعد هدوء استمر عدة أيام من الأضرار التي كان يتعرض لها النظام في الأيام الماضية.
وفي التفاصيل، تعرّض أحد أجهزة الرصد الآلي لنظام السرعة في ساعات الصباح الأولى -وتحديدًا على طريق الخواجات بجوار مفرق العكيشية- للتخريب والإتلاف.
وعند مباشرة الجهات ذات العلاقة، اتضح أن الجهاز تعرّض للإتلاف وسرقة البطارية الخاصة بالجهاز، لتباشر الجهات ذات العلاقة الحادثة.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
03:56 PM
أضرار تَعَرّض لها النظام الأيام الماضية.. والجهات المعنية تباشر الحالة
تعرضت إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة، للتخريب والإتلاف صباح اليوم، بعد هدوء استمر عدة أيام من الأضرار التي كان يتعرض لها النظام في الأيام الماضية.
وفي التفاصيل، تعرّض أحد أجهزة الرصد الآلي لنظام السرعة في ساعات الصباح الأولى -وتحديدًا على طريق الخواجات بجوار مفرق العكيشية- للتخريب والإتلاف.
وعند مباشرة الجهات ذات العلاقة، اتضح أن الجهاز تعرّض للإتلاف وسرقة البطارية الخاصة بالجهاز، لتباشر الجهات ذات العلاقة الحادثة.
، تخريب جهاز للرصد الآلي على طريق "الخواجات".. صباح اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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