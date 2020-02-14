بالفيديو .. سيدة تفاجئ خادمتها بالورود والهدايا

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الرياض - علي القحطاني - أقدمت سيدة تدعي عزة الشهري على مفاجئة خادمتها الفلبينية بإهدائها هدايا وورود، وذلك بمناسبة إنجاب الأخيرة لطفلة صغيرة. وجاء ذلك بعد أن قامت الخادمة بتسمية مولودتها الجديدة “عزة” تيمنًا بإسم السيدة التي تعمل لديها. وعزمت الفلبينية على إطلاق اسم سيدتها على نجلتها تقديرًا لها ولمعاملتها الإنسانية تجاهها.

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