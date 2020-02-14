شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من «العمل» بشأن عمليات التفتيش الميداني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بيانًا بشأن ما تم تداوله بخصوص عمليات ‏التفتيش الميداني التي تقوم بها.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التفتيش تتم بشكل مؤتمت كليًا، ومن ضمن ذلك إسناد الزيارات للمتفشين بناء على البلاغات التي ترد للوزارة أو زيارات مجدولة إلكترونياً، مع توفير آلية الاعتراض وتقديم المستندات الداعمة إلكترونياً.

Advertisements

وأضافت أنها تقبل اعترضات أصحاب العمل على المخالفات التي يثبت فيها صاحب العمل أن الموظف السعودي لم يكن متواجداً لظرف طارئ بعد تقديم المستندات المثبتة لتوظيفه، منوهة إلى أن هدفها تصحيح المخالفات وتنظيم سوق العمل.

الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت عددًا من المبادرات التي تساعد في زيادة الإلتزام، ومن ذلك برنامج التقييم الذاتي الذي يمكن المنشأة من معرفة ما عليها من التزامات، وكذلك الإعفاء لنسبة 80% من المخالفة الأولى، ومبادرة حلول تسوية المخالفات بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة 70% مقابل التوظيف.

وأكدت الوزارة على ضرورة استخدام القنوات النظامية المتاحة على موقعها، لتقديم الشكاوى والاقتراحات.