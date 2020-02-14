شكرا لمتابعة خبر عن شرطان لسماع دعوى الإعسار من مختلس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يتورط البعض في قضايا الاختلاس لعدة أسباب قد تكون بسبب معاناة المتهم من الديون أو حاجته للأموال؛ لذلك لا يستطيع إعادة الأموال التي اختلسها.

وقد يُسمح للمسجون في قضية اختلاس، ولم يتمكن من إعادة المال المختلس (منذ 4 سنوات) على سبيل المثال ومعسر وليس لديه أي مال أن يتقدم بدعوى إعسار.

ووفقُا للنظام المعمول به في المملكة: إذا تحقق لدى الجهة المختصة صدق مدعي الإعسار الذي سبق أن قام بالسرقة وتحقق لديها أن بقاء السجين لا يحقق المصلحة المرجوة فلا يظهر ما يمنع سماع إثبات دعوى الإعسار.