شكرا لمتابعة خبر عن الصحف البرتغالية تٌغازل الهلال وتصفه بـ «الأمواج» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازالت الصحف البرتغالية تُسلط الضوء على نادي الهلال في مختلف مواجهاته والبطولات المشارك فيها.

وحرصت صحيفة ” abola ” البرتغالية على تسليط الضوء على مباراة الهلال والفيحاء، التي انتهت أمس بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الـ 18 من الدوري.

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ووصفت الصحيفة الفريق بالأمواج، قائلة إن أمواج الهلال أغرقت الفيحاء، وأن هدف واحد من الهلال كان كافيا للفوز على الفيحاء الذي يقوده فنيا البرتغالي خورخي سيماو.

وقالت الصحيفة إن الهلال اقتنص 3 نقاط صعبة ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، بعد هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد البريك في الدقيقة 69.

وحافظ الهلال على صدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن نادي النصر الذي تتبقى له مباراة اليوم في الجولة 18 أمام نادي الشباب.