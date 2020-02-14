شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة يحقق رغبة جزائري أراد أن يحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة إنسانية، حقق سفير خادم الحرمين لدى الجزائر، رغبة مواطن جزائري لم يرد اسمه في قرعة الحج لعام 1441، ولا في قرعة حج عام 1442.

وجاءت الاستجابة عقب طلب أحد جنود الوطن في الحد الجنوبي عبر “تويتر”، بتوفير تأشيرة حج لمواطن جزائري لم يرد اسمه بالقرعة؛ على أن يتم الأمر عبر نداء جندي الوطن.

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وكان مواطن جزائري صاحب حساب “الصقر العربي الجزائري 54″، نشر تغريدة فيها: “قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال، وأنا مبسوط وراضي على قدره سبحانه وتعالى، لم يرد اسمي في قرعة حج عام 1441، ولا في قرعة حج عام 1442، فرصة أخرى بإذن الله، وأشكر كل من دعا لي ووقف معي وساندني، جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم جميعًا، ويبقى الأمل كبيرًا لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا”.

وتعاطف عدد كبير من المغردين السعوديين؛ بعضهم أعلن استعداده لتحمل مصاريف حجه وإقامته في مكة؛ فيما كتب أحد جنود الحد الجنوبي: “إلى أحبابنا في السفارة السعودية في الجزائر.. لا تنسوا هذا الشخص (الصقر العربي الجزائري 54). طلبناكم طلبًا من جندي في الحد الجنوبي”.

وسرعان ما أعلن السفير عبدالعزيز العميريني، استجابته؛ مدونا: “طلبكم تم يا أسود الوطن”.