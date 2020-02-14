شكرا لمتابعة خبر عن «البرهان»:«علاقتنا بالمملكة ذات خصوصية واستراتيجية فعالة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، تفاصيل عن العلاقات بين السودان والمملكة.
وقال البرهان علاقات بلاده مع دول الخليج وكل المحيط الإقليمي تقوم على روابط مشتركة كثيرة وتعززها المصالح مع هذه الدول ومبنية على الإخاء والاحترام المتبادل، والتنسيق المستمر في كل قضايا الإقليم والمنطقة العربية.
ولفت البرهان: لا توجد أي توترات حالية، أو حتى بوادر توتر”، مؤكدا: “علاقتنا بالمملكة ذات خصوصية واستراتيجية فعالة”.
وأعلن البرهان أنه يزور الرياض قريباً تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.
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