شكرا لمتابعة خبر عن كواليس جديدة عن لقاء الملك المؤسس بروزفلت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رسم اجتماع الملك عبدالعزيز آل سعود، بالرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت في نهاية الحرب العالمية الثانية، على متن السفينة الحربية الأمريكية مسارًا جديدًا لكلا البلدين.

وبنيت العلاقة بين البلدين بعد هذا اللقاء على التعاون في القضايا الإقليمية والاقتصادية والدفاعية والأمنية.

وتميزت العلاقة الأمريكية السعودية بالتكتيكات المرنة، كما أن اجتماع الملك المؤسس بالرئيس الأمريكي روزفلت تميز بموقف رافض من المملكة تجاه قضية واحدة، وهي القضية الفلسطينية.