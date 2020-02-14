شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تُشهر بتاجر تمور في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بجريمة تستر تجاري في مجال تجارة التمور، إذ أن المتستر يُدعى أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الموسى.

وأوضحت أن العقوبة هي غرامة مالية وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وصدر الحكم من المحكمة الجزائية ببريدة برقم 3979798.