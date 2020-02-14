شكرا لمتابعة خبر عن رجل يستغل منصبه لإقامة علاقات محرمة مع النساء يشكو لـ «الخثلان» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردّ الدكتور سعد الخثلان، على أحد الأشخاص اعترف باستغلاله منصبه في العمل للإيقاع بالنساء في علاقات محرمة.

وقال الخثلان: «الرجل الذي يفعل ذلك قد ارتكب منكراً عظيماً والواجب مناصحته، أَن يُناصح وينكر عليه ما يفعله ويقوم به، فإن استجاب وإلا تُبلّغ عنه الجهة المختصة».

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وأضاف: « هذا من إنكار المنكر خاصة وأنه مستمر في هذا الأمر والمنكر العظيم لمدة طويلة ولسنوات، فعلى ذلك من علم بحاله فعليه أَن يناصحه وأن يستمر في مناصحته فإن استجاب وإلا فليبلّغ عنه الجهة المختصة لتأخذ على يده».

جاء ذلك ردًا على المتصل الذي اعترف أن له علاقات نسائية متعددة، وقام باستغلال منصبه في العمل وأوقع امرأة متزوجة في علاقة محرمة معه استمرت 5 سنوات.

وأشار أن المرأة يجب أن تتوب، إذ قال: «كل من وقع في ذنب وتاب، تاب الله عليه، فمن تاب، تاب الله عليه مهما كان الذنب والله تعالى غفور رحيم ومن أسمائه التواب ويحب من عباده أن يتوبوا ويُنيبوا إليه».