شكرا لمتابعة خبر عن عامل يغسل صحون المطعم فوق برميل نفايات بحفر الباطن (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، عامل يغسل صحون الخاصة بأحد المطاعم فوق برميل نفايات. وأغلقت أمانة حفر الباطن ممثلة في البلدية، المطعم الذي يُقدم وجبات هندية في حي أبو موسى الأشعري؛ لمخالفته الاشتراطات الصحية.

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