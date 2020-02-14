شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قرد يتجول في جامعة حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح مقطع فيديو، قردًا يتجوّل داخل ممرات قسم الطالبات في جامعة حائل وذلك بأريحية كاملة دون أن يعوقه أحد.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني، بأن الجامعة تتابع الأمر عبر إدارة الأمن الجامعي؛ للحفاظ على أمن الطالبات.
وأشار إلى أنه من المستحيل التخلص من القرود عبر تسميمها أو بطريقة أخرى؛ حتى لا يحدث خللًا بيئيًا.
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