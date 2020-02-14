شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات: إذا كانت الشركة متعمدة تسجيل أجر المستفيد أقل فسنبحث الأمر بطريقتنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عبدالله الرميزان، مدير عمليات التسجيل والاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية، أن نظام التأمينات الاجتماعية يتيح للمستفيد العمل في أكثر من وظيفة باشتراك واحد بمجموع الأجور.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه يجب على كل صاحب عمل بأداء كامل الاشتراكات وفقًا للأجور الخاضعة للاشتراك التي يتبعها للمشترك، متابعًا: «وفي نظام التأمينات الاجتماعية فإن الحد الأعلى للأجور هو 45 ألف ريال فإذا تجاوز المجموع هذا الحد فيلتزم كل صاحب بدفع الاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبًا إلى مجموع الأجور».

وأضاف: الأجور التي تخضع للاشتراك هو الأجر الأساسي ( ومن ضمنه العمولات والأرباح) بالإضافة إلى بدل السكن فقط، مشيرًا إلى أنه تم إتاحة الدخول إلى السجل التأميني عبر الموقع الإلكتروني والتأكد من الأجور المسجلة له فإذا كانت أقل أو غير دقيقة فيتقدم بتصحيح بيانات للمؤسسة وسنبحثها بطريقتنا بعيدًا عن صاحب العمل.