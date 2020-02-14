شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الكلباني» : المرأة تستطيع أن تغلب الرجل ولهذا السبب الرجال يخافون منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقاً أن المرأة تستطيع أن تغلب الرجل بتصرفاتها كثيراً ،وهو ما جعل الرجال يخافون منها .
وقال “الكلباني ” في برنامج ” مع الكلباني ” على قناة ” sbc” الفضائية : من عاش الواقع يرى أن المرأة تستطيع أن تغلب الرجال بتصرفاتها، ومن هنا أصبح لدنيا فوبيا من المرأة.
وتابع أن البعض وظف نصوص معينة لخدمة تلك الأفكار واتخذناها دليل على هذا التوجس دون شرح للنصوص .
وقال “الكلباني ” : لو المرأة صارت فقيهة ستكون أفضل من يفتي في أمور النساء لأنها ستعرف كجميع أحوال النساء في فترة الحيض وأحكامها وغيرها من القضايا .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الكلباني» : المرأة تستطيع أن تغلب الرجل ولهذا السبب الرجال يخافون منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.