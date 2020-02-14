شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك , تضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى الرؤية على مدينة تبوك.

وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.