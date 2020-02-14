“الحرس الوطني” يكلف اللواء الركن منصور العيسى نائباً لرئيس الجهاز العسكري بالوزارة

أعلنت وزارة الحرس الوطني تكليف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى نائباً لرئيس الجهاز العسكري بالوزارة. وأضافت الوزارة أنه تم تكليف اللواء العيسى بهذا المنصب إضافةً إلى مهام عمله السابقة. وشغل العيسى منصب مدير عام الإدارة العامة للمشتريات العسكرية بالحرس الوطني.

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