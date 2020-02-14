بعد اكتمال الإجراءات الاستشارية.. طرح مشروع جسر الملك فهد الموازي مطلع مارس المقبل

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة جسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، عن أن مشروع الجسر الموازي سيطرح على المستثمرين في مطلع مارس المقبل، مؤكداً اكتمال الإجراءات الاستشارية للمشروع، التي بدأت في ديسمبر الماضي. وأوضح المحيسن، أن الدراسات أثبتت الجدوى الاستثمارية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد، كما أشارت إلى توقعات بوصول الجسر الحالي لدرجة التشبع خلال 12 عاما، الأمر الذي دفع بالبدء في إجراءات تنفيذ مشروع الجسر الموازي.

وأضاف خلال الملتقى الدولي الخامس للسلامة المرورية بالدمام، أن مشروع الجسر الموازي المزمع إنشاؤه سيتضمن مسارات للشاحنات والحافلات والسكك الحديدية. وأشار إلى أن إجراءات السلامة وضبط سرعة المركبات على جسر الملك فهد عبر الكاميرات الذكية، أسهم في تقليل الحوادث المرورية وحالات الوفاة الناتجة عنها إلى 17 حالة لكل 100 مليون مسافر، كما أن تطبيق نظام رصد الأوزان المحوري ساعد على عدم الحاجة لإجراء صيانة للجسر طوال 34 عام.