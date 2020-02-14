وزير الخارجية يزور مقر سفارة السعودية في أمريكا.. ويلتقي باحثين ومفكرين

زار وزير الخارجية الأمير «فيصل بن فرحان»، الخميس، مقر سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما التقى عددًا من المفكرين والباحثين.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية، صورة جماعية للأمير «فيصل بن فرحان»، والأميرة «ريم بنت بندر» سفيرة المملكة لدى واشنطن، وأعضاء السفارة.

وعبَّر الوزير، في تغريدة عبر تويتر، عن سعادته بالعودة لواشنطن، ولقاء أعضاء السفارة.

وأشار إلى أن فريق السفارة يقدم أداءً متميزًا واحترافيًا؛ يعكس ما وصل إليه العمل الدبلوماسي السعودي، لافتًا إلى أن الأميرة ريم بنت بندر، تقود هذ الفريق اليوم لمواصلة تعزيز علاقاتنا بالولايات المتحدة؛ خدمةً لمصالح بلدينا الصديقين.

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ونشر حساب وزارة الخارجية، صورة تجمع الأمير فيصل بن فرحان بعددٍ من المفكرين والباحثين من مراكز فكر ومعاهد أمريكية.

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