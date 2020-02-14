الأمير فيصل بن فرحان يرأس وفد السعودية في مؤتمر ميونخ للأمن

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ميونخ الألمانية اليوم الجمعة، لرئاسة وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ56، الذي تستضيفه مدينة ميونخ.

وينعقد المؤتمر خلال الفترة 14-16 فبراير الحالي بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلين من وزارات أخرى، وذلك لتبادل وجهات النظر حيال الأزمات الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.

من المقرر أن تشارك شخصيات سياسية عالمية بارزة في مؤتمر ميونخ الأمني، حيث تلقي قائمة طويلة من الصراعات بالشكوك حول قدرة السياسة الدولية على التوسط لإحلال السلام.

ومن المتوقع حضور حوالي 35 رئيس دولة وحكومة في هذا الحدث السنوي في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا، والذي يبدأ اليوم الجمعة، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وتشارك دول أخرى بمسؤولين بارزين منهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية الصيني وانج يي ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. كما أن الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج والمدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج هم أيضا على قائمة الحضور.

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قال رئيس مؤتمر ميونخ الأمني وولفجانج إيشينجر قبل انطلاق الحدث إنه "قلق للغاية" بشأن "الفشل الذي لا يغتفر" للمجتمع الدولي في سورية التي مزقتها الحرب، كما أعرب عن أسفه لأن خطة السلام الليبية التي تم التوصل إليها مؤخرًا في برلين قد فشلت هي الأخرى.

وقال: «لدينا مزيد من الأزمات، أزمات أكثر خطورة وأحداث مروعة أكثر مما يمكن للمرء أن يتخيلها». وهذا سيعني الكثير من العمل للمشاركين في القمة، حيث ستتواصل الاجتماعات حتى يوم الأحد المقبل.

كما يمكن أن تتأجج التوترات في الناتو خلال هذا الحدث، حيث يدفع ماكرون أوروبا لتصبح أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة "حليفتها القوية"، بما في ذلك عبر التعاون في مجال الردع النووي.

وفي هذه الأثناء، ومع وصول الديمقراطية الأمريكية البارزة نانسي بيلوسي إلى ميونخ، سيكون هناك في المؤتمر ممثلين للمعسكرين المؤيد والمعارض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت يتسم بالانقسام السياسي الشديد في واشنطن.