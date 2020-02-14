الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة على 3 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، وحائل).

فيما تكون السماء غائمة جزئيًا؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

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