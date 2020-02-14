فيديو يوثق تجول قرد بقسم طالبات جامعة الباحة.. والزهراني يوضح لـ«عاجل»

وثّق مقطع مصور تجول «قرد» داخل ممرات قسم الطالبات في جامعة بالباحة، في الوقت الذي أكدت فيه الجامعة لـ«عاجل» أنها «تتخذ كل الإجراءات لسلامة الطالبات».

وأظهر المقطع المصور الذي تبلغ مدته ثواني معدودة، تجوّل أحد القردة بالممرات الداخلية، وذكر مغردون أن ذلك حدث في جامعة الباحة.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة الباحة، الدكتور ساري الزهراني، لـ«عاجل»، إنه -بصرف النظر عن التحقّق من صحة المقطع المتداول- فإن الجامعة تتابع ما حدث، عبر إدارة الأمن.

وتابع: «إدارة الأمن الجامعي وبتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، تؤكد حرصها على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة للحفاظ على سلامة الطالبات».

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