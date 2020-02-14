التعليم تشكل لجانًا للتأكد من خلو المدارس من الكتب المخالفة للفكر الوسطي

كشفت مصادر، لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا؛ يهدف لتنقية الكتب الثقافية والمطبوعات، والتأكد من خلوها من الأفكار التي تخالف الوسطية، وتشوّش أفكار المتعلمين.

وتضمن التعميم، الذي جاء إلحاقًا لتعاميم سابقة متعلقة، بعد إدخال الكتب الثقافية للمدارس، عدا التي حظيت بموافقة الوزارة 3 بنود.

ونص البند الأول على تكوين لجنة في كل إدارة تعليم للقيام بجولات على المدارس؛ للتأكد من خلوها من الكتب الثقافية والمطبوعات، التي تتبنى فكرًا مخالفًا للوسطية، وتشويشًا لأفكار المتعلمين، وكل ما هو مخالف للأنظمة واللوائح.

وتضمن البند الثاني، التأكيد على قادة المدارس الحكومية والأهلية؛ بمنع دخول أي كتاب أو مطبوعات أو نسخ إلكترونية، عن طريق الإهداءات أو التبرع، والاكتفاء بما يتم اعتماده من قبل الوزارة.

وشمل البند الثالث والأخير، موافاة وكالة الوزارة للشؤون المدرسية- الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية- بنتائج الجولات الميدانية في إدارة التعليم، خلال شهر ونصف من تاريخه.

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