قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: «إننا نعيش في موسم العقارب الذي يصل عدد أيامه إلى 39 يومًا مر منها 10 أيام تقريبًا»، وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «mbc» إلى أن للعقارب 3 موجات؛ مرت الأولى -وهي عقرب السم- حيث كان الطقس شديد البرودة ويقتل، وبقيت موجتان؛ هما: موجة الدم التي يُدمي بردُها ولا يقتل، وموجة السم التي تتزامن مع فترة الربيع.
وأكد «الزعاق» أن بانتهاء هذه الموجات الثلاثة ستنتهي موجات البرد، وتبدأ أول القبلات الوداعية للشتاء.
وفي وقت سابق، قال خالد الزعاق عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين «تويتر»: «والله يا علينا برد يفطر خشوم البعارين، وهو يدل على شدة البرد المُدمي لأنوف الإبل.. والدم له أساس في معرفة شدة البرد».
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كانت هذه تفاصيل خبر يستمر 29 يومًا أخرى.. «الزعاق»: موجتان مناخيتان قبل نهاية الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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