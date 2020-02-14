الجوازات: شرط أساسي يحسم تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن سريان جواز السفر شرط أساسي لإصدار تأشيرة خروج نهائي للعاملة المنزلية.

وأوضحت الجوازات -عبر حسابها بتويتر- ردًّا على سؤال أحد المواطنين؛ أن التعليمات تشترط سريان صلاحية جواز سفر العاملة لتتمكن من إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

ووجه المواطن أبو رَنْد، سؤالًا بأن عنده خادمة بنجلادشية انتهى جوازها هذا الشهر، ويرغب في إصدار تأشيرة خروج نهائي لها وحجز طيران الشهر القادم، فهل انتهاء الجواز يعتبر عائقًا أمامها، أم أنه لا يمنع من سفرها إلى بلدها؟

في السياق ذاته، أوضحت الجوازات ردًّا على سؤال مواطن حول أقصى مدة لتجديد الإقامة قبل الانتهاء؛ بأنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية إذا كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا.

وفي حالة العمالة التجارية، فإنه يمكن تجديد الإقامة مع تبقي أقل من 6 شهور على صلاحية هوية مقيم، مع وجود «رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي» ساريتَي المفعول.

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