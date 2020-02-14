بالصور.. 4 فرق و12 ساعة للعثور على محتجَزي عقبة الحسام بالباحة

أوضح الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على 3 أشخاص تم احتجازهم بعقبة «الحسام» بمحافظة المندق، وهم بصحة جيدة.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ أنه ورد بلاغ أمس الخميس، عن احتجاز ثلاثة أشخاص بمنطقة مرتفعة في عقبة الحسام بمحافظة المندق، مضيفًا أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للبحث عنهم.

وأشار الغامدي إلى أن الفرق ضمت فرقة من مركز الشعراء، وأخرى من إدارة قلوة، وثالثة من إدارة المندق، ورابعة من إدارة الباحة.

وأوضح أنه تمركزت الفرق في نهاية العقبة، وترجَّل أفراد الإنقاذ إلى موقع المحتجزين، ووصلت إلى المحتجز الأول في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء أمس قبل أن تكمل البحث عن الشخصين الآخرين اللذين عثرت عليهما على بُعد كيلومترين من موقع المحتجز الأول.

وأضاف الغامدي أنه تم إمداد المحتجزين الثلاثة بالماء والغذاء، وإنزال المحتجزين الثاني والثالث إلى منطقة المحتجز الأول، واستغرق ذلك ثلاث ساعات لصعوبة التضاريس وخطورتها، وبسبب الظلام الدامس.

وأوضح مدني الباحة أنه تم عقب ذلك نقل الجميع إلى موقع تمركز الفرق، والكشف عليهم من قبل الهلال الأحمر، وتسليمهم إلى جهة الاختصاص، موضحًا أن مهمة الإنقاذ استغرقت قرابة 12 ساعة.

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وحذر الدفاع المدني بالباحة، المواطنين والمقيمين، من خطورة تلك المواقع، وناشدهم عدمَ المجازفة، وأن يحافظوا على سلامة أرواحهم.

من جانبه، ثمن مدير الدفاع المدني العميد زهير البسامي، جهود كافة الجهات المشارِكة من الهلال الأحمر والدوريات الأمنية وفريق السلام للبحث والإنقاذ.

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