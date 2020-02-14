بالفيديو.. شرطة عسير توضح حقيقة مقطع دهس رجل لزوجته عمدًا

أوضحت شرطة منطقة عسير، اليوم الجمعة، حقيقة المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض امرأة للدهس عمدًا من قبل زوجها، مشيرة إلى أن الفيديو «قديم» ويعود لحوالي 5 أشهر، وتم مباشرة القضية في وقتها.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، إن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للدهس المتعمد يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط، مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 المحرم 1441هـ.

وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة عسير، أنه اتضح -وقتها- أن المرأة تعرضت للدهس العمد من قبل زوجها لخلاف عائلي بينهما. مشيرًا إلى أنه تم في حينه إسعافها للمستشفى، ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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