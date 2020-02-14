الأمير فيصل بن فرحان يعدد مزايا العلاقات السعودية-الأمريكية

أكّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن اللقاء التاريخي الذي جمع -قبل 75 عامًا- بين القائدين العظيمين، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت، حقّق شراكة راسخة بين البلدين، كان لها تأثير كبير على المنطقة والعالم أجمع.

وأشار وزير الخارجية إلى عديد من النجاحات التي حققتها المملكة العربية السعودية والولايات الأمريكية المتحدة، خلال الـ75 عامًا الماضية، وما بذلاه من جهود لإرساء السلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على توازن مصادر الطاقة، والتبادل التجاري والاقتصادي.

جاء ذلك خلال تشريف وزير الخارجية، الحفل المقام في العاصمة الأمريكية واشنطن مساء أمس الخميس، بمناسبة الذكرى الـ75 للقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت.

وأقيمت الاحتفالية برعاية سفيرة خادم الحرمين الشريفين الأميرة ريما بنت بندر، وبحضور حفيد الرئيس الأمريكي روزفلت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، ديلنو روزفلت.

من جانبها، شدّدت الأميرة ريما بنت بندر، في كلمتها، على أهمية العلاقات السعودية الأمريكية التي بدأت في فبراير 1945م، مستحضرةً مناقب الملك عبدالعزيز ووصفته بالقائد العظيم. بينما نوّهت بالدور الذي قام به الرئيس فرانكلين روزفلت الذي قاد الولايات المتحدة خلال أزمتي الكساد والحرب العالمية الثانية.

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وشكرت الأميرة ريما بنت بندر، الحضور على مشاركتهم الاحتفال بذكرى لقاء القائدين العظيمين الذي يمتدّ إرثهما منذ بدء العلاقات الثنائية وما حققاه من جلب للأمن والاستقرار للعالم.

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