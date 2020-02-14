السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة ينظم اللقاء التدريبي "الموظف العام بين الواجب والمحظور"



مكة المكرمة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة المتابعة والقضايا التربوية "بنات" أمس, اللقاء التعريفي والتدريبي "الموظف العام بين الواجب والمحظور ", وذلك بمقر الإدارة "بنات" بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت مديرة إدارة المتابعة فاطمة بنت سعيدان الزهراني أن اللقاء يهدف إلى تدريب 30 معلمة و 30 مساعد إداري من شاغلات الوظيفة التنفيذية من مكاتب التعليم بكافة المراحل التعليمية ومدارس تحفيظ القرآن ومدارس التعليم الأهلي على تطبيق وتنفيذ ماورد في مدونة قواعد السلوك العامة وأخلاقيات المهنة والابتعاد عن ما هو محظور على الموظف العام والالتزام بما هو واجب عليه, كما يهدف إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيز الالتزام بها، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة ومكافحة الفساد، وتنمية ثقافة الموظف العام بأهمية الدور الذي يضطلع به والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام برؤسائه.

وبينت الزهراني أنه جرى خلال اللقاء استعراض الأسس والأهداف وواجبات الموظف العام تجاه الوظيفة والجمهور وزملائه في العمل والمحظورات التي يجب على الموظف العام تجنبها, مشيراً إلى أن اللقاء تناول واجبات ومسؤوليات الموظف المتعلقة باستخدام التقنية وبرامجها والتعامل مع الانترنت وعقب ذلك تعارض المصالح ومكافحة الفساد والتزامات الجهة الحكومية أملم الموظف العام.

// انتهى //

16:23ت م

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