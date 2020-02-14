السعودية اليوم / إعادة تأهيل وصيانة الحدائق بمركز بحر أبوسكينه بمحايل



محايل 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

بدأت بلدية مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل ، صيانة بعدد الحدائق والمتنزهات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف علي الغامدي، أن التحديثات والصيانة شملت حديقتي المجايرة وسلمان الفارسي وأخرى في نطاق البلدية التي تحتضن نحو 12 حديقة تتوزع على جميع الأحياء والقرى، التي تحتوي على ألعاب للأطفال وملاعب لكرة القدم ومقاعد للجلوس.

وأضاف الغامدي أن إدارة المشاريع والخدمات في بلدية مركز بحر أبو سكينة تتولى حاليا تنفيذ عدد من المشاريع ، إذ جرى مؤخراً الفراغ من تركيب أعشاب خضراء اصطناعية لبعض الحدائق التي تحتوي على ملاعب للكرة، كحديقتي مركز خيم و سلمان الفارسي، والعمل مستمر حالياً في إنشاء ملاعب للكرة مع تركيب عشب صناعي في حديقة الحازم.

وأفاد الغامدي أن البلدية تسعى في الوقت الحالي إلى زيادة مجاميع ألعاب الأطفال في بعض الحدائق التي تحتاج إلى استبدال أو رفع القدرة الاستيعابية, وفي هذا الشأن جرى الانتهاء من تركيب 15 لعبة جديدة بدلا عن الألعاب القديمة والتالفة بمختلف حدائق المدينة فضلاً عن تعزيزها بالمزروعات والمسطحات الخضراء ، واستبدال بعض المقاعد القديمة والتالفة بأخرى حديثة ومريحة في بعض المواقع كما تم الانتهاء من تركيب مقاعد ومشاتل في عدد من حدائق المركز.

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15:58ت م

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