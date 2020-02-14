السعودية اليوم / بلدية بارق تعيد تأهيل حصن آل عيشي



محايل 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

بدأت بلدية محافظة بارق بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة ومنها حصن آل عيشي.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري وفق توجيهات أمير منطقة عسير وأمين المنطقة بالاهتمام بالمواقع الأثرية بالمحافظة، والاهتمام بالتراث والمحافظة على الطابع المعماري والهوية العسيرية، وحماية التراث المعماري القديم في إعادة تأهيله وترميمه.

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15:46ت م

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