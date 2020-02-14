السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يتفقد فروع الهيئة في الباحة و محافظة بني حسن



الباحة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أمس ، مقر هيئة مدينة الباحة وهيئة محافظة بني حسن, مطلعاً على سير العمل ومستجداته.

كما التقى بالعاملين الميدانيين, حاثاً إياهم على بذل مزيد من الجهد، مؤكداً ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والحضور الدائم في الأماكن العامة والأسواق والتعامل بالحكمة والرفق والأسلوب الحسن في العمل الميداني من خلال التوجيه والتوعية.

وأشاد شراحيلي بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تنمية ورفعة بلادنا الغالية.

// انتهى //

15:38ت م

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