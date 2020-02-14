السعودية اليوم / نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار يرفع شكره للقيادة بمناسبة تشكيل مجلس شؤون الجامعات



الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

رفع معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات وَفْق نظام الجامعات الجديد، والثقة التي حظي بها في عضوية المجلس، معرباً عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لما يقوم به من جهود كبيرة في سبيل تطوير منظومة التعليم الجامعي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ورفع معاليه التهنئة إلى أصحاب المعالي بمناسبة الثقة الملكية بترشيحهم لعضوية المجلس، وكذلك مديرو الجامعات، وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص، متمنياً لهم أن يحققوا ما تصبو له القيادة الرشيدة من تطلعات نوعية في مسيرة الجامعات

وأوضح معاليه أن التعليم بشكل عام والجامعات بشكل خاص يحظيان باهتمام ودعم القيادة الرشيدة في جميع المجالات، التي كان من بينها اعتماد نظام الجامعات الجديد، وصدور الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة الذي يعزز من قدراتها ويمكنها من تحقيق مستويات عليا في مخرجاتها قائمة على الجودة والتميز البحثي، ورفع كفاءة الإنفاق وتنمية مواردها المالية.

وأشار الدكتور المرزوقي إلى أن تشكيل أول مجلس للجامعات بعضوية أصحاب المعالي يأتي في إطار التأسيس لمرحلة جديدة ومهمة للجامعات في منحها استقلاليتها، ونقلها إلى مستويات أعلى وتحقيق الفرص المستقبلية البحثية والابتكارية وَفْق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يضمن تحقيق المكاسب الإستراتيجية، وتفعيل أدوارها المجتمعية في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة لوطننا ومواطنينا.

واختتم معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار تصريحه بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بتوفيقه لتحقيق نمو ورخاء هذا الوطن.

// انتهى //

14:58ت م

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الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسرفع معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات وَفْق نظام الجامعات الجديد، والثقة التي حظي بها في عضوية المجلس، معرباً عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لما يقوم به من جهود كبيرة في سبيل تطوير منظومة التعليم الجامعي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.ورفع معاليه التهنئة إلى أصحاب المعالي بمناسبة الثقة الملكية بترشيحهم لعضوية المجلس، وكذلك مديرو الجامعات، وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص، متمنياً لهم أن يحققوا ما تصبو له القيادة الرشيدة من تطلعات نوعية في مسيرة الجامعات السعودية وأوضح معاليه أن التعليم بشكل عام والجامعات بشكل خاص يحظيان باهتمام ودعم القيادة الرشيدة في جميع المجالات، التي كان من بينها اعتماد نظام الجامعات الجديد، وصدور الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة الذي يعزز من قدراتها ويمكنها من تحقيق مستويات عليا في مخرجاتها قائمة على الجودة والتميز البحثي، ورفع كفاءة الإنفاق وتنمية مواردها المالية.وأشار الدكتور المرزوقي إلى أن تشكيل أول مجلس للجامعات بعضوية أصحاب المعالي يأتي في إطار التأسيس لمرحلة جديدة ومهمة للجامعات في منحها استقلاليتها، ونقلها إلى مستويات أعلى وتحقيق الفرص المستقبلية البحثية والابتكارية وَفْق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يضمن تحقيق المكاسب الإستراتيجية، وتفعيل أدوارها المجتمعية في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة لوطننا ومواطنينا.واختتم معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار تصريحه بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بتوفيقه لتحقيق نمو ورخاء هذا الوطن.// انتهى //14:58ت م0052

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