شكرا لقرائتكم خبر عن أمر اعتقال لـ 12 متهما أسسوا تنظيما إرهابيا بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وكانت السلطات الألمانية شنت في وقت سابق اليوم حملة أمنية في عدة ولايات للاشتباه في تأسيس هذا التنظيم.
وقد أعلن الادعاء العام في وقت سابق اليوم أن هناك اشتباها مبدئيا ضد عدة متهمين بأنهم أسسوا تنظيما يمينيا إرهابيا، وشاركوا في عضويته.
وبحسب البيانات، فإن التحقيقات موجهة ضد خمسة أفراد وثمانية داعمين.
ووفقا للتحقيقات الحالية، فإن الأفراد الخمسة أسسوا التنظيم في سبتمبر الماضي بغرض زعزعة نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا والتغلب عليه، وذلك عبر شن هجمات - غير محددة حتى الآن- على ساسة وطالبي لجوء ومسلمين لإحداث أوضاع شبيهة بالحرب الأهلية.
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