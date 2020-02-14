شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل ألمانيا لرئاسة وفد المملكة في "مؤتمر ميونخ" والان نبدء بالتفاصيل

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ميونخ الألمانية اليوم، لرئاسة وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 56، الذي تستضيفه مدينة ميونخ.

وينعقد المؤتمر خلال الفترة 14 - 16 فبراير الحالي بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلين من وزارات أخرى، وذلك لتبادل وجهات النظر حيال الأزمات الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.