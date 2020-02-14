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أعادت بلدية محافظة بارق، تأهيل أحد الحصون الأثرية، بإعادة بناء بعض أجزائه وإعادة ترميمه؛ وذلك ضِمن خطة تحسين المشهد الحضري المتابعة بشكل شخصي من أمير عسير.
وقامت البلدية بصيانة حصن "آل عيشي" الواقع بحي "القهبة" وإعادة بناء الأجزاء الساقطة منه والإضاءة حوله.
أوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر، أنه بناءً على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وضمن خطة تحسين المشهد الحضري المتابَعة من شخصه الكريم، وبإشراف من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ تمت أعمال التأهيل لحصن آل عيشي ببارق، من حيث إعادة بناء الأجزاء الساقطة منه وإنارته.
وتابع: "تم مع المجلس البلدي في المحافظة حصر معالم التراث العمراني في المحافظة والمراكز التابعة، وتم وضع خطة عمل لإعادة تأهيلها على مراحل لتكون مزارًا ومعالم سياحية في المحافظة ومراكزها".
بلدية محافظة بارق الحصون الأثرية تحسين المشهد الحضري
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 03:12 PM
رئيس البلدية: تم بتوجيه أمير المنطقة وعبر خطة تحسين المشهد الحضريشاهد من بارق.. هكذا بدا حصن "آل عيشي" الأثري بعد تأهيله وترميمه
أعادت بلدية محافظة بارق، تأهيل أحد الحصون الأثرية، بإعادة بناء بعض أجزائه وإعادة ترميمه؛ وذلك ضِمن خطة تحسين المشهد الحضري المتابعة بشكل شخصي من أمير عسير.
وقامت البلدية بصيانة حصن "آل عيشي" الواقع بحي "القهبة" وإعادة بناء الأجزاء الساقطة منه والإضاءة حوله.
أوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر، أنه بناءً على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وضمن خطة تحسين المشهد الحضري المتابَعة من شخصه الكريم، وبإشراف من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ تمت أعمال التأهيل لحصن آل عيشي ببارق، من حيث إعادة بناء الأجزاء الساقطة منه وإنارته.
وتابع: "تم مع المجلس البلدي في المحافظة حصر معالم التراث العمراني في المحافظة والمراكز التابعة، وتم وضع خطة عمل لإعادة تأهيلها على مراحل لتكون مزارًا ومعالم سياحية في المحافظة ومراكزها".
، شاهد من بارق.. هكذا بدا حصن "آل عيشي" الأثري بعد تأهيله وترميمه ،
المصدر : الخليج 365
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