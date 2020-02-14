محمد بن مسعود - الدمام - 14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 03:11 PM اصطدام ثلاث مركبات حادث مروري يعيق الحركة على جسر الميناء بجدة في تجاه مكة المكرمة حادث مروري يعيق الحركة على جسر الميناء بجدة في تجاه مكة المكرمة اصطدمت ثلاث مركبات على جسر الميناء بتجاه مكة المكرمة في محافظة جدة بعد ظهر اليوم، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على الجسر.

طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقد باشرت الجهات المختصة الحادث، وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي. الكلمات المفتاحية ، حادث مروري يعيق الحركة على جسر الميناء بجدة في تجاه مكة المكرمة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروري يعيق الحركة على جسر الميناء بجدة في تجاه مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.