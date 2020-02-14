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داهَمَ عارضٌ صحي، مؤذنَ المسجد الحرام علي الملا أثناء قيامه برفع أذان العشاء أمس الخميس بالمسجد الحرام، ولم يمكنه من إكمال الأذان، ليكمل المؤذن هاشم السقاف.
وقال مؤذن المسجد الحرام وشيخ المؤذنين الشيخ علي أحمد ملا: في المسجد الحرام 24 مؤذنًا أساسيًّا، وفي كل نوبة هناك مؤذن وملازم واحتياط؛ حيث إن لكل مؤذن في الحرم المكي أسلوبًا متفردًا في الأداء يختلف تمامًا عن المؤذن الآخر.
وأضاف: المؤذنون يرفعون الأذان، ويقومون بالترديد خلف أئمة الحرم في صلوات الفريضة والتراويح، وصلاة الجنائز، وهناك مؤذن ملازم؛ لضمان عدم غياب جميع المؤذنين بسبب أي ظرف طارئ أو أمر خارج عن الإرادة. مكة المكرمة مؤذن المسجد الحرام علي الملا أذان العشاء المسجد الحرام هاشم السقاف
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 02:53 PM
المؤذن "السقاف" أكمل أداء المهمة.. هنا التفاصيل
داهَمَ عارضٌ صحي، مؤذنَ المسجد الحرام علي الملا أثناء قيامه برفع أذان العشاء أمس الخميس بالمسجد الحرام، ولم يمكنه من إكمال الأذان، ليكمل المؤذن هاشم السقاف.
وقال مؤذن المسجد الحرام وشيخ المؤذنين الشيخ علي أحمد ملا: في المسجد الحرام 24 مؤذنًا أساسيًّا، وفي كل نوبة هناك مؤذن وملازم واحتياط؛ حيث إن لكل مؤذن في الحرم المكي أسلوبًا متفردًا في الأداء يختلف تمامًا عن المؤذن الآخر.
وأضاف: المؤذنون يرفعون الأذان، ويقومون بالترديد خلف أئمة الحرم في صلوات الفريضة والتراويح، وصلاة الجنائز، وهناك مؤذن ملازم؛ لضمان عدم غياب جميع المؤذنين بسبب أي ظرف طارئ أو أمر خارج عن الإرادة.
، عارض صحي يمنع "الملا" من استكمال أذان العشاء بالحرم ،
المصدر : الخليج 365
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