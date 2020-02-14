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2020-02-14 تحذير من رياح نشطة وغبار على تبوك Advertisements متابعات الخليج 365 – واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك , تضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى الرؤية على مدينة تبوك.

وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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