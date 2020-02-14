فيديو.. المرور يحذر من تجاوز الحافلات المدرسية

2020-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذر المرور السعودي من تجاوزات حافلات النقل المدرسي مشيرًا إلى أنه يجب على قائدي المركبات عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق حفاظًا على سلامة الطلاب. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا وإشادة من بعض المواطنين الذين شددوا على توفير وسائل الأمان للطلاب عند صعودهم ونزولهم من الحافلات المدرسية.وقال غيثان العمري : خطوة رائعة جدًا لكن قبل تطبيقها ينبغي توعية قائدي المركبات بذلك.. في المدارس والجامعات والأسواق والمساجد وكل منبر إعلامي ... والتدرج في التطبيق : أولًا تنبيه ويسجل في النظام والمرة الثانية إذا تكررت يُعطى مخالفة.بدورها قالت هيلة التويجري : خطوة جميلة لكن يفضل وضع مواقف خاصة للحافلات المدرسية.