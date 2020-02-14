تفاصيل العثور على مفقودة لبن

2020-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف رئيس الفريق التطوعي لضاحية لبن، محمد الحبردي، تفاصيل العثور على مفقودة ضاحية لبن لين الأحمري. وقال الحبردي إنه بفضل الله ومنته وكرمه تم العثور على مفقودة لبن صباح اليوم وهي بصحة وسلامة وتم تسليمها لذويها وهي الآن بمنزل والدها.وأشاد الحبردي بالجهود الأمنية التي بُذلت من ظهر يوم أمس الخميس حتى صباح يوم الجمعة وكذلك الجهود التي بُذلت من فريق لبن التطوعي وكذلك تعاون المواطنين.واختتم الحبردي تصريحه مؤكدًا على أن متابعات الخليج 365 هو رجل الأمن الأول والتعاون الذي حصل في العثور على مفقودة لبن لدليل واضح على اللحمة الوطنية فيما بين القيادة والمواطن سائلًا الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها.