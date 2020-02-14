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2020-02-14 إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا بعقبة الحسام في الباحة متابعات الخليج 365 - الباحة أنقذ مدني الباحة 3 أشخاص احتجزوا بعقبة الحسام على امتداد الجبال الشاهقة. وأفاد الدفاع المدني أن الأشخاص الثلاثة بصحة جيدة. أنقذ مدني الباحة 3 أشخاص احتجزوا بعقبة الحسام على امتداد الجبال الشاهقة. وأفاد الدفاع المدني أن الأشخاص الثلاثة بصحة جيدة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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