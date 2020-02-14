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شكرا لقرائتكم إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا بعقبة الحسام في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-14
متابعات الخليج 365 - الباحةأنقذ مدني الباحة 3 أشخاص احتجزوا بعقبة الحسام على امتداد الجبال الشاهقة. وأفاد الدفاع المدني أن الأشخاص الثلاثة بصحة جيدة.
إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا بعقبة الحسام في الباحة
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