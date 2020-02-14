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شكرا لقرائتكم العثور على مفقودة ضاحية لبن لين الأحمري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-14
متابعات الخليج 365 - الرياضترددت معلومات تفيد بالعثور على مفقودة ضاحية لبن الطفلة لين الأحمري قبل قليل. وكان عدد من حسابات تويتر أعلنت أمس أنه يتم البحث عن مفقودة ضاحية لبن لين الأحمري البالغة من العمر ١٤ عامًا، والتي اختفت بعد ظهر أمس الخميس عند خروجها من مدرسة متوسطة ٢١١ الواقعة قرب شارع تبوك.والمعروف أن مفقودة ضاحية لبن لين الأحمري تعاني من ضعف بالبصر، وتضع نظارات، واختفت بملابس المدرسة المتوسطة.وتقدمت أسرة لين الأحمري بالشكر لكل من ساهم بالمساعدة في العثور على مفقودة ضاحية لبن منذ الإعلان عن غيابها حتى لحظة عودتها إلى أحضان أسرتها.وانتشر وسم مفقودة ضاحية لبن، وكذلك وسم لين الأحمري يوم أمس بشكل واسع على تويتر؛ حيث شارك العديد من المواطنين معلومات الاتصال بذوي لين الأحمري للمساعدة في البحث عنها.
العثور على مفقودة ضاحية لبن لين الأحمري
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