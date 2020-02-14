السعودية | سعودي يدهس زوجته.. والشرطة تقبض عليه

قام مواطن سعودي بدهس زوجته عمداً بسيارة في عسير، جنوب غرب السعودية، في مقطع فيديو وثقته كاميرا أحد المحال التجارية المجاورة لموقع الحادث، حيث انتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن استيائهم ومطالبين بأشد العقوبات الصارمة على الجاني.

في الوقت نفسه، وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للدهس المتعمد يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط مساء يوم الثلاثاء الموافق 1441/1/11هـ، حيث اتضح أنها تعرضت للدهس العمد من قبل زوجها لخلاف عائلي بينهما، وتم في حينه إسعافها، ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.