- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تمكّن فريق جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، من إنهاء معاناة رضيعة استمرت ثمانية أشهر، بسبب التهابات متكرّرة.
وقام الفريق الطبي، بعد استكمال الفحوص الطبية اللازمة، بإجراء عملية طبية لترميم وزراعة الحالب الأيسر للرضيعة التي تبلغ من العمر سنة واحدة.
واستغرقت العملية أربع ساعات، وترأس الفريق الطبي الدكتور يحيى البشري؛ استشاري جراحات المسالك البولية للأطفال، بمتابعة من مدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي.مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال فريق جراحة المسالك البولية للأطفال خميس مشيط
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 02:36 PM
الحالة تبلغ من العمر عاماً واحداً وكانت تعاني التهابات متكرّرة
تمكّن فريق جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، من إنهاء معاناة رضيعة استمرت ثمانية أشهر، بسبب التهابات متكرّرة.
وقام الفريق الطبي، بعد استكمال الفحوص الطبية اللازمة، بإجراء عملية طبية لترميم وزراعة الحالب الأيسر للرضيعة التي تبلغ من العمر سنة واحدة.
واستغرقت العملية أربع ساعات، وترأس الفريق الطبي الدكتور يحيى البشري؛ استشاري جراحات المسالك البولية للأطفال، بمتابعة من مدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي.
، مستشفى الأطفال بالخميس ينهي معاناة رضيعة بجراحة ناجحة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الأطفال بالخميس ينهي معاناة رضيعة بجراحة ناجحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.