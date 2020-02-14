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وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ميونخ الألمانية اليوم، لرئاسة وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 56، الذي تستضيفه مدينة ميونخ.
وينعقد المؤتمر خلال الفترة 14 - 16 فبراير الحالي بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلين من وزارات أخرى.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمات الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مؤتمر ميونخ للأمن
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 02:35 PM
خلال الفترة 14 - 16 فبراير الحالي .. بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات
وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ميونخ الألمانية اليوم، لرئاسة وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 56، الذي تستضيفه مدينة ميونخ.
وينعقد المؤتمر خلال الفترة 14 - 16 فبراير الحالي بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلين من وزارات أخرى.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمات الراهنة وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل.
، وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن ،
المصدر : الخليج 365
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