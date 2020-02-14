، بالصور .. 4 فرق تشارك "مدني الباحة" إنقاذ محتجزي عقبة الحسام بالمندق ،

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عثرت فرق الدفاع المدني بالباحة، بعد منتصف ليلة أمس، على ثلاثة أشخاص عقب احتجازهم في تضاريس صعبة تقع في عقبة حزنه، وجميعهم بصحة جيدة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: تلقينا بلاغاً في الساعة 8:45 من مساء يوم الخميس يفيد باحتجاز ثلاثة أشخاص بمنطقة مرتفعة في عقبة الحسام بمحافظة المندق.
وأضاف: انطلقت فرقة من مركز الشعراء وفرقة من ادارة قلوة وفرقة من إدارة المندق وفرقة من ادارة الباحة، وتمركزت الفرق في نهاية العقبة، وترجل أفراد الإنقاذ صوب موقع المحتجزين.
وأردف: وصلت الفرق إلى المحتجز الأول في الساعة 11 مساءً، وتمّ البحث عن الشخصين الآخرين قبل العثور عليهما على بُعد كيلو مترين من موقع المحتجز الأول، وتمّ إمدادهما بالماء والغذاء وإنزال الشخصين إلى منطقة المحتجز الأول.
وتابع: استغرق ذلك ثلاث ساعات نظراً لصعوبة التضاريس وخطورتها وكذلك الظلام الدامس.
وقال "الغامدي": تمّ نقل الجميع إلى موقع تمركز الفرق والكشف عليهم من قِبل الهلال الأحمر، وتسليمهم إلى جهة الاختصاص، واستغرقت المهمة قرابة 12 ساعة تقريباً.
وحذّر الدفاع المدني من خطورة تلك المواقع، وناشد عدم المجازفة والمحافظة على سلامة الأرواح.
وثمّن مدير الدفاع المدني العميد زهير البسامي؛ للجهات المشاركة كافة من الهلال الأحمر والدوريات الأمنية وفريق السلام للبحث والإنقاذ، جهودهم ومشاركتهم الفعالة في هذا الحادث.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 02:24 PM
12 ساعة عمل إنقاذ متواصلة وسط صعوبة التضاريسبالصور .. 4 فرق تشارك "مدني الباحة" إنقاذ محتجزي عقبة الحسام بالمندق
عثرت فرق الدفاع المدني بالباحة، بعد منتصف ليلة أمس، على ثلاثة أشخاص عقب احتجازهم في تضاريس صعبة تقع في عقبة حزنه، وجميعهم بصحة جيدة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: تلقينا بلاغاً في الساعة 8:45 من مساء يوم الخميس يفيد باحتجاز ثلاثة أشخاص بمنطقة مرتفعة في عقبة الحسام بمحافظة المندق.
وأضاف: انطلقت فرقة من مركز الشعراء وفرقة من ادارة قلوة وفرقة من إدارة المندق وفرقة من ادارة الباحة، وتمركزت الفرق في نهاية العقبة، وترجل أفراد الإنقاذ صوب موقع المحتجزين.
وأردف: وصلت الفرق إلى المحتجز الأول في الساعة 11 مساءً، وتمّ البحث عن الشخصين الآخرين قبل العثور عليهما على بُعد كيلو مترين من موقع المحتجز الأول، وتمّ إمدادهما بالماء والغذاء وإنزال الشخصين إلى منطقة المحتجز الأول.
وتابع: استغرق ذلك ثلاث ساعات نظراً لصعوبة التضاريس وخطورتها وكذلك الظلام الدامس.
وقال "الغامدي": تمّ نقل الجميع إلى موقع تمركز الفرق والكشف عليهم من قِبل الهلال الأحمر، وتسليمهم إلى جهة الاختصاص، واستغرقت المهمة قرابة 12 ساعة تقريباً.
وحذّر الدفاع المدني من خطورة تلك المواقع، وناشد عدم المجازفة والمحافظة على سلامة الأرواح.
وثمّن مدير الدفاع المدني العميد زهير البسامي؛ للجهات المشاركة كافة من الهلال الأحمر والدوريات الأمنية وفريق السلام للبحث والإنقاذ، جهودهم ومشاركتهم الفعالة في هذا الحادث.
، بالصور .. 4 فرق تشارك "مدني الباحة" إنقاذ محتجزي عقبة الحسام بالمندق ،
المصدر : الخليج 365
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